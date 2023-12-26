В отношении ряда лиц в Азербайджане установлен новый запрет

БАКУ /Trend/ - Депутаты парламента Азербайджана, уволенные из правоохранительных органов лица, а также военнослужащие, уволенные с действительной военной службы по приговору суда или в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке, не могут быть арбитрами.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в новом законопроекте "Об арбитраже", который был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту определяются требования к арбитру в отношении внутреннего арбитражного производства. Арбитрами могут быть физические лица, не заинтересованные в результате дела, не зависящие от сторон и дающие согласие на выполнение функций арбитра, достигшие 25 лет, имеющие высшее образование и стаж работы по своей специальности не менее трех лет.

Арбитр, разрешающий спор самостоятельно, наряду с вышеуказанными требованиями должен иметь высшее юридическое образование. При разрешении спора коллегиально, если иное не согласовано сторонами, председатель состава арбитражного суда должен иметь высшее юридическое образование.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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