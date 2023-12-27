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Ратифицировано соглашение между Азербайджаном и Сербией

Политика Материалы 27 декабря 2023 16:56 (UTC +04:00)
Ратифицировано соглашение между Азербайджаном и Сербией

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о привлечении членов семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений к оплачиваемой трудовой деятельности"".

Как сообщает в среду Trend, "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о привлечении членов семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений к оплачиваемой трудовой деятельности" было подписано 7 ноября 2023 года в Белграде.

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