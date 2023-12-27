Ратифицировано соглашение между Азербайджаном и Сербией

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о привлечении членов семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений к оплачиваемой трудовой деятельности"".

Как сообщает в среду Trend, "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о привлечении членов семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений к оплачиваемой трудовой деятельности" было подписано 7 ноября 2023 года в Белграде.