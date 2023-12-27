В Азербайджане сведения об исторических памятниках будут внесены в Государственный градостроительный кадастр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сведения о памятниках истории и культуры будут внесены в государственный градостроительный кадастр.

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в "Положении единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, к данным Государственного градостроительного кадастра относятся:

- сведения о технических показателях земельного участка;

- сведения о системе инженерно-коммуникационного обеспечения (средства и устройства газового, теплового, коммуникационного, электро -, водо- и канализационного обеспечения);

- информация об инфраструктуре систем сброса дождевой воды;

- сведения о памятниках истории и культуры и их охранных зонах;

- информация о транспортной инфраструктуре;

- информация о мелиоративной и ирригационной инфраструктуре;

- сведения о технических показателях зданий и сооружений.