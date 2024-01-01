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Президент Ильхам Алиев: Уже три года азербайджанцы мира, как и весь азербайджанский народ, живут с чистой совестью, с гордо поднятой головой

Политика Материалы 1 января 2024 00:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Уже три года азербайджанцы мира, как и весь азербайджанский народ, живут с чистой совестью, с гордо поднятой головой

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанцы всего мира по праву гордятся независимым Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Сегодня азербайджанцы мира отмечают День солидарности азербайджанцев мира с совершенно новым настроением. Вот уже три года азербайджанцы мира, как и весь азербайджанский народ, живут с чистой совестью, с гордо поднятой головой», - особо отметил глава государства.

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