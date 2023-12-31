БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

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-Дорогие соотечественники.

2023 год остается позади. В 2023 году в жизни нашей страны произошли многие важные события. Но среди этих событий в памяти азербайджанского народа навечно останется восстановление государственного суверенитета. В результате однодневной антитеррористической операции в 2023 году Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет, был обеспечен вывод оккупационных сил с азербайджанской территории, уничтожена вражеская армия, уничтожена или взята в качестве трофея военная техника врага. Хочу еще раз от всей души поздравить азербайджанский народ с этим историческим событием.

Когда в 2020 году завершилась Вторая Карабахская война и наш флаг был поднят в Шуше и на других освобожденных территориях, все мы хорошо знали, что наше дело оставалось незавершенным. Азербайджан должен был полностью восстановить свой государственный суверенитет и сделал это.

На протяжении трех лет мы хотели решить это мирным путем. Мы считали, что руководство Армении, правильно проанализировав итоги Второй Карабахской войны, извлечет для себя вывод. К сожалению, этого не произошло. За три года Армения не только не выполнила свои обязательства, а наоборот, подготовила и осуществила новые военные провокации против нас. Незаконно размещенная на наших землях 15-тысячная армия Армении не была выведена из Карабаха. Напротив, в Карабах были переброшены новое оружие, боеприпасы, военная техника, мины и против нас был продолжен минный террор.

Конечно, мы не могли смириться с этой ситуацией. Мы неоднократно предупреждали руководство Армении и стоящие за ней западные страны, что эта ситуация на может продолжаться. Либо сепаратистский режим должен самораспуститься, армия Армении должна быть выведена с нашей территории, либо же мы, применив силу, сами восстановим свой государственный суверенитет. К сожалению, на наши слова не обратили внимания. Начавшаяся 19 сентября и продолжавшаяся всего один день, и даже меньше, антитеррористическая операция увенчалась полной победой азербайджанской армии. Сепаратистский режим пал, встал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался, навсегда был выведен с наших земель и выброшен на свалку истории. Тем самым сепаратизм в Азербайджане был искоренен, и это зло больше не может поднять голову на наших землях.

Азербайджанская армия вновь продемонстрировала профессионализм, героизм, а наши солдаты и офицеры – самоотверженность. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Их светлая память будет вечно жить в наших сердцах. Должен также отметить, что кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. Мы на поле боя отомстили за наших солдат, офицеров и гражданских лиц, павших как во время Первой и Второй карабахских войн, так и во время антитеррористической операции, за жертв Ходжалинского геноцида.

А в апреле 2023 года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность. На Лачинском направлении границы между Азербайджаном и Арменией был установлен погранично-пропускной пункт и с того дня территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена. Азербайджанский народ хорошо помнит, какой шум поднялся в мире, особенно в западных странах, стоящих за Арменией, странах, постоянно оказывающих им поддержку, против нас были выдвинуты необоснованные обвинения. Никакие обвинения, никакое давление не могло повлиять на нашу волю. Я и тогда говорил, что никто не может повлиять на нашу волю. Мы на правом пути. Мы сами взяли под контроль наши границы и никому не позволим верховодить на наших землях. Это наша земля, мы - хозяева этой земли и мы будем делать то, что считаем нужным, в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права. И это тоже не стало уроком оккупантам, не стало уроком стоящим за ними антиазербайджанским силам. Поэтому проведенная в сентябре антитеррористическая операция была неизбежной, и мы ее провели, гордимся этим, испытываем чувство гордости. Каждый гражданин Азербайджана, каждый проживающий в мире азербайджанец по праву испытывает чувство гордости.

Сегодня Карабах и Восточный Зангезур превратились в большую строительную площадку. Мы заново отстраиваем свои города и села. В этом году на родные земли уже вернулись около 5 тысяч бывших переселенцев. В марте этого года – в канун праздника Новруз – в селе Талыш испытали праздничную радость, переселенцы возвратились в родные дома. В августе праздничная атмосфера царила в городе Физули и селе Забух. В этом году переселенцы вернулись в город Лачин в День независимости - 28 мая в Лачине был большой праздник. До этого, как вам известно, переселенцы вернулись в село Агалы, и, таким образом, в пяти населенных пунктах сейчас возродилась жизнь.

Должен также отметить, что в 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы. Я хочу сегодня сообщить им эту радостную весть и сказать, что в течение года будут полностью восстановлены и переданы в распоряжение бывших переселенцев села Кяркиджахан, Малыбейли и Туршсу. В то же время в течение года в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди.

Кроме этого, будут готовы принять бывших переселенцев еще несколько населенных пунктов. Мы, хозяева этих земель, строим и созидаем. Мы – народ-строитель и созидатель. Армяне за 30 лет разрушили наши земли, сравняли с землей все дома, исторические здания, мечети, совершили против нас геноцид, в то же время урбицид, экоцид. Наши реки были отравлены, наши леса – вырублены. Все это было сделано армянским государством. К сожалению, за эти преступления они до сих пор не стали объектом осуждения на Западе.

Сегодня на Западе господствуют двойные стандарты. Азербайджанский народ хорошо знает это. В то же время он хорошо знает, что, несмотря на давление, на все угрозы, необоснованные обвинения, мы будем делать то, что считаем нужным. И впредь будем делать то, что делали раньше. И руководство Армении должно сделать выводы из этих уроков истории и вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев.

В этом году мы успешно вели свою политику в экономической сфере. Независимая экономика позволяет нам ни от кого не зависеть, не зависеть ни от каких международных финансовых институтов, и мы не зависим от них.

Мы значительно усилили нашу армию, возрос и ее профессионализм, были созданы новые вооруженные соединения, которые вместе с другими вооруженными соединениями проявили очень большой профессионализм в антитеррористических операциях. Были закуплены, доставлены новое оружие, военная техника, подписано много новых контрактов. Должен также отметить, что в следующем году значительно возрастет местное производство военного назначения. В будущем году как государственный, так и частный сектор вложат в производство продукции военного назначения, по меньшей мере, один миллиард манатов. Таким образом, мы не только обеспечим себя основными средствами, Азербайджан станет очень серьезной страной в мировом масштабе, объем и количество нашей продукции военного назначения значительно возрастут.

Наш международный авторитет растет день ото дня. В декабре все страны мира приняли единогласное решение о проведении в Азербайджане крупнейшей в мире международной конференции – в следующем году в Азербайджане будет проведена СОР29. Это – большое уважение и симпатия, проявленные к нам мировой общественностью, в то же время высокая оценка нашего перехода на «зеленую» энергию. Переход на «зеленую» энергию является для нашей страны приоритетным вопросом, и в этом году в Азербайджане сдана в эксплуатацию крупнейшая в регионе станция возобновляемой электроэнергии – солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт уже полностью интегрирована в нашу энергетическую систему. На основе подписанных контрактов и меморандумов о взаимопонимании в ближайшие несколько лет в Азербайджане будут созданы возобновляемые виды энергии, энергетические источники мощностью 10 тысяч мегаватт. Азербайджан и в этой сфере войдет в число мировых лидеров. Конечно, проведение в Азербайджане СОР29 – международной конференции, посвященной изменению климата, еще раз наглядно демонстрирует наши успехи в этой области.

Нынешний год в Азербайджане был объявлен «Годом Гейдара Алиева». Столетие великого лидера было отмечено по всей стране. Я провел этот дорогой для меня день – день рождения отца - в Шуше. Обратившись на центральной площади города Шуша к азербайджанскому народу, я высказал свои пожелания и отметил, что знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела. Считаю, что наш государственный флаг, поднятый мною 15 октября в Агдере, Аскеране, Ходжавенде, Ходжалы, Ханкенди, является знаком самого большого уважения к памяти великого лидера. Наш Парад Победы 8 ноября на центральной площади Ханкенди – знак нашего огромнейшего уважения к памяти великого лидера.

Сегодня азербайджанцы всего мира по праву гордятся независимым Азербайджаном. Сегодня азербайджанцы мира отмечают День солидарности азербайджанцев мира с совершенно новым настроением. Вот уже три года азербайджанцы мира, как и весь азербайджанский народ, живут с чистой совестью, с гордо поднятой головой.

Наша историческая Победа – Победа во Второй Карабахской войне, антитеррористическая операция, освобождение от оккупантов, падение сепаратистского режима по праву сплотили всех азербайджанцев, объединили их в единый кулак. «Железный кулак» стал символом летописи нашей Победы. Сегодня «Железный кулак» одновременно является символом нашего единства. И хочу заверить азербайджанский народ, азербайджанцев всего мира, что «Железный кулак» всегда будет на месте.

Дорогие братья и сестры, желаю вам здоровья и успехов. Желаю, чтобы 2024 год также был успешным для нашей страны и нашего народа.

С праздником!