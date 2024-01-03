Известный французский журналист раскритиковал решение о сносе памятника Натаван в городе Эвиан-ле Бен (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Известный французский журналист, главный редактор парижской онлайн-газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишель Брюн раскритиковал решение о сносе памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-ле Бен, сообщает в среду Trend.

«Какое несчастье! Как мы дошли до этой точки? Вольтер и Золя, и особенно Александр Дюма, который так восхищался Натаван, должно быть, в гробу переворачиваются!» - написал он в соцсети “X”.

Отметим, что мэрия французского города Эвиан-ле Бен, которая еще в 2015 году подписала хартию о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмайыллы, готовит к сносу памятник Натаван. Статую уже накрыли тканью.

До этого были демонтированы все таблички с указанием названия «Азербайджанский парк», где стоит памятник.