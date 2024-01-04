Тяжелая авария в Лачине - погибли азербайджанские военнослужащие (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 4 января в Лачинском районе, в горной местности со сложным рельефом, в результате аварии военного транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу.

Об этом в четверг сообщили в министерстве обороны Азербайджана в ответ на запрос Trend.

"Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате несчастного случая", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится расследование.

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