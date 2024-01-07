Русские в Азербайджане всегда готовы встать на защиту своей страны - Анастасия Лаврина

БАКУ /Trend/ - Русские в Азербайджане всегда готовы встать на защиту своей страны.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявила первый заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о включении ряда стран, в том числе Азербайджана, в некий "список наблюдения" в связи со свободой вероисповедания.

"Я - русская азербайджанка. Уже 33 года я живу в стране, где представлена самая крупная русская община на Южном Кавказе, насчитывающая 120 тысяч этнических русских. В 2023 году наша община отметила свое 30-летие. За все эти годы в Азербайджане не было зафиксировано ни единого случая ущемления прав по этническому признаку или на религиозной почве. Мы ходим в церковь, мы отмечаем наши праздники, мы свободно говорим на своем языке, мы любим искренне нашу Родину - Азербайджан", - сказала А.Лаврина.

Она подчеркнула, что русские в Азербайджане всегда готовы встать на защиту своей страны.

"Прекрасный тому пример - 44-дневная Отечественная война, когда представители всех этнических групп сплотились вокруг Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Общими усилиями мы восстановили справедливость. Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана наконец восстановлены. Наш единый народ своими силами сделал то, что не смогли сделать ни Минская группа ОБСЕ, где, кстати говоря, были и Соединенные Штаты Америки, ни какая-либо международная организация. Более 30 лет мир закрывал глаза на продолжающуюся оккупацию азербайджанских территорий соседней Арменией. Не беспокоило международное сообщество и то, что на оккупированных территориях Азербайджана уничтожались памятники истории, культуры и религии. Речь не только о мечетях, но и о православных и албанских храмах, которые армянские оккупанты уничтожали или перестраивали.

Разрушенные стены, груды руин и единственный уцелевший фасад здания – вот и всё, что осталось от храма Русской Православной церкви в честь Преображения Господня, основанного в 1894 году и расположенного в 13 км от центра Ходжавендского района Азербайджана. За годы оккупации армянские вооруженные силы полностью разрушили святыню, разрушили три фасада, а здание, практически, разобрали на кирпичи", - отметила она.

Лаврина также упомянула о храме Русской Православной церкви, расположенный в селе Талыш Тертерского района Азербайджана, рядом с которым армянские оккупанты построили военную часть.

"В здании храма окон нет, крыша обвалилась в нескольких местах, а на стенах ясно видны следы от пуль и снарядов.

За весь период оккупации на азербайджанских землях было уничтожено более 400 культурных, исторических и религиозных памятников. Из 67 мечетей 64 были разрушены или значительно повреждены и осквернены.

Между тем, аналогичная участь постигла и древние азербайджанские памятники истории и культуры, находившиеся на территории современной Армении. В начале XX века в Армении было зарегистрировано более 300 мечетей, а в настоящее время частично невредимой осталась лишь Голубая мечеть, которую в результате изменения оригинальных особенностей преподносят как "персидскую". В ХХ веке азербайджанцев массово депортировали из Армении, а все вещественные доказательства, свидетельствующие о принадлежности этих земель Азербайджану, уничтожили", - сказала А.Лаврина.

Она подчеркнула, что Азербайджан в свое время выступил с инициативой отреставрировать несколько римских катакомб, древние фрески, древние рукописи из библиотеки Ватикана.

"На территории самого Азербайджана есть православные и албанские храмы, синагоги и даже армянская церковь. Своевременная реставрация и постоянный уход сохранили все здания в надлежащем состоянии.

Хотелось бы посоветовать государственному секретарю США Энтони Блинкену, прежде чем ссылаться на непроверенную информацию, подготовленную непонятно кем, лучше посмотреть на реальные примеры из жизни различных этнических групп, представленных в демократическом обществе Азербайджана", - добавила она.

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