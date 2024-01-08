Госкомитет Азербайджана по работе с религиозными структурами распространил заявление в связи с отчетом США об Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по работе с религиозными структурами распространил заявление по поводу специального отчета, опубликованного Комиссией США по международной религиозной свободе по Азербайджану в 2023 году, и включения Азербайджана в некий "список особого наблюдения" Государственного департамента США.

Как сообщает в понедельник Trend, в заявлении говорится:

"Мы решительно осуждаем отчет Комиссии США по международной религиозной свободе, а также заявление Госдепартамента США. Мы с уверенностью заявляем, что включение нашей страны в группу (список особого наблюдения), не имеющую никакого международного статуса, Государственным департаментом США со ссылкой на предположения о нарушении свободы вероисповедания в Азербайджане является ничем иным, как инструментом политических манипуляций.

С 2013 года данная комиссия ежегодно в своих отчетах рекомендовала Государственному департаменту определить Азербайджан как одну из стран, включенных в "список особого наблюдения" госсекретарем по обвинению в нарушении религиозных свобод в нашей стране, распространяя предвзятую и ложную информацию против Азербайджана.

Будучи Государственным комитетом, мы неоднократно делали соответствующие разъяснения относительно отчетов, распространяемых этой комиссией, наша позиция в отношении вопросов, сфабрикованных и носящих характер слухов, не основанных на каких-либо фактах, была доведена до внимания на разных уровнях. Также были направлены официальные письма с протестами по поводу того, что поднятые в отчете вопросы не соответствуют действительности и являются предвзятыми.

В то же время, ведущие структуры мусульманских и немусульманских общин в Азербайджане распространили и направили в комиссию специальные протестные заявления, связанные как с последними, так и с предыдущими отчетами, в том числе различные религиозные деятели индивидуально выступили с заявлениями в прессе.

"Недостатки", представленные комиссией, не отражают действительности в нашей стране и полностью противоречат реальности. Примечательно, что в известных отчетах комиссии многие моменты не были исследованы, использовались независимые и традиционно проармянские источники, распространяющие информацию, а иногда и целенаправленно вводящие в заблуждение объяснения событий. Это серьезно подрывает объективность отчетов и в целом не соответствует целям и задачам, выраженным при их подготовке.

Основной задачей, стоящей сегодня перед Азербайджанским государством, в том числе перед Государственным комитетом, является обеспечение свободы вероисповедания людей на основе принципа верховенства права. Предотвращение угроз правам и свободам людей, а также общественной и государственной безопасности в религиозной сфере является важным вопросом обеспечения этой свободы.

В отчете выражается обеспокоенность состоянием так называемых "армянских памятников" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а в отношении вандализма, совершенного против мусульманских памятников - можно увидеть толерантный подход. В то же время мы призываем членов комиссии не допускать использования названий, не имеющих юридического характера, политически предвзятых и манипулятивных, при обращении к нашим территориям. Так, в Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Есть Карабахская и Восточно-Зангезурская экономические зоны.

Что касается памятников, то мы не сталкивались с какой-либо информацией комиссии об историко-культурных и религиозных памятниках, находящихся на наших территориях в период оккупации вооруженными силами Армении.

Азербайджанское государство всегда обращалось к мировой общественности с призывами о том, что историко-культурные и религиозные памятники, принадлежащие нашему народу на этих территориях, подвергаются актам вандализма со стороны армянских вооруженных формирований. Были даже представлены доказательства превращения наших мечетей в хлева, приведения их в непригодность, отчуждения под видом ремонта, арменизации памятников наследия Кавказской Албании - древнего Азербайджанского государства, совершения оскорбительных действий против человеческих останков на мусульманских кладбищах и т.д.

Как известно, после 44-дневной войны в 2020 году ситуация полностью изменилась. С окончанием оккупации состояние памятников здесь, в том числе религиозных храмов, реальность того, как они превратились в руины, нашла свое подтверждение. Достаточно сказать, что из 67 мечетей сохранились только две.

Из них агдамская Джума-мечеть, так как она была непригодна для использования в военных целях, а также мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше, которая была частично пригодна для таких целей и которую пытались представить миру как иранскую мечеть с целью показать себя "толерантными". Остальные были полностью разгромлены армянскими вооруженными формированиями. И мы до сих пор не стали свидетелями того, что мировое сообщество намеревается объективно исследовать эти варварства. Однако Азербайджан сохранил Армяно-Григорианскую церковь в центре Баку и даже тысячи книг на армянском языке.

Несмотря на то, что в отчете комиссии говорится, что миссия Организации Объединенных Наций в Карабахе, завершившаяся в октябре 2023 года, сообщила, что "культурные или религиозные структуры не понесли никакого ущерба", вызывает удивление такой скептический подход к отчету высшей международной организации, сославшись на претензии каких-то неизвестных правозащитных организаций. В частности, в заявлении Госдепа этот вопрос не затрагивался.

В то же время армянское лобби активно участвует в антиазербайджанских кампаниях. Привлечение в состав комиссии предвзятого армянского сотрудника еще раз доказывает ее сущность.

С момента восстановления независимости Азербайджана некоторые зарубежные круги были заинтересованы в создании в нашей стране групп, являющихся носителями радикальных и экстремистских религиозных идей. В Азербайджане ежегодно происходят прогрессивные инновации в религиозной сфере, в обеспечении свободы вероисповедания людей. Законодательная база постоянно совершенствуется, проводится реформирование, поддерживается деятельность религиозных общин.

Как известно, ежегодно Президентом Ильхамом Алиевым в официальном порядке выделяется финансовая помощь религиозным конфессиям страны, которая распространяется на все религиозные общины, в том числе и немусульманские. Фондом Гейдара Алиева восстанавливаются историко-культурные памятники, строятся новые места поклонения. Во время своих поездок по регионам страны, Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева посещают религиозные места поклонения и беседуют с верующими.

В то же время глава государства взял под особый контроль религиозные памятники на освобожденных от армянской оккупации территориях. Даны указания по восстановлению всех без исключения религиозных мест поклонения, расположенных на этих территориях. В Шуше восстановлены не только разрушенные мечети, но также и церкви. Назначен имам восстановленной и отремонтированной в городе Шуша мечети Юхары Говхар Ага.

Также отметим, что уже несколько лет как государство оказывает материальную помощь религиозным деятелям. Финансируются их социальные проекты, совместно с ними организуются конференции на темы толерантности, сосуществования, и другие мероприятия. В текущем году Библейским обществом и другими неисламскими религиозными общинами, с участием представителей религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, были организованы поездки в Губинский, Исмайыллинский, Кяльбаджарский и другие районы страны. Подобные поездки укрепляют дружеские и доброжелательные отношения между общинами.

Проводится важная работа по развитию и распространению в мире традиций мультикультурализма и толерантности Азербайджана. Напомним, что с этой целью Госкомитетом только за 2022 год были организованы конференции в Вашингтоне на тему "Межрелигиозная гармония во имя глобального мира и безопасности" и в Брюсселе на тему "Содействие межрелигиозному и межкультурному диалогу во имя более безопасного мира”. Осуществляются меры по расширению возможностей сотрудничества с международными институтами, в том числе с вышеупомянутой организацией США, проводятся встречи и обмен мнениями с их руководителями и специалистами на различных уровнях.

Таким образом, Государственный департамент ежегодно делает заявления о религиозной ситуации в отдельных странах на основе вышеупомянутых отчетов. Отметим, что, несмотря на рекомендации комиссии, в течение 10 лет (до 04 января 2024 года) наша страна не была определена Госдепартаментом в качестве страны, входящей в "список особого наблюдения" (помимо Азербайджана в список входят также Алжир, Центральноафриканская Республика, Коморские острова и Вьетнам).

Считаем, что все это является одним из предвзятых шагов, предпринятых против нашей страны теми, кто не смог переварить успешные шаги Азербайджана по восстановлению территориальной целостности и суверенитета. Одними из стран, которые необходимо "взять под контроль" с религиозной точки зрения, являются Армения и США. Однако покровители армян вместо того, чтобы обратить внимание на них, нападают на Азербайджан. Никто не может скрыть факты преследования отдельных представителей религии в моноэтнической Армении. Всем известно, что именно Армения совершила акт вандализма в отношении религиозных памятников как мусульманской, так и других религий, в том числе Кавказской Албании, когда в течение 30 лет оккупировала 20 процентов нашей территории.

Ни для кого не секрет многочисленные инциденты, совершенные против мусульман и других религиозных общин, а также против афроамериканкого населения в самих Соединенных Штатах. По данным правозащитников из США, в 2021 году в этой стране было зарегистрировано 1 005 преступлений против евреев и мусульман на почве религиозной нетерпимости. Кроме того, в 2022 году религиозной дискриминации подверглись 6 720 мусульман. Сообщения о том, что антиисламские настроения достигли тревожных пределов, отражают лишь небольшую часть американских реалий.

Таким образом, попытка комиссии и Государственного департамента повлиять на независимую политику Азербайджана, игнорируя вандализм против мусульманских памятников, недопустима. Безусловно, это наносит ущерб и американо-азербайджанским отношениям.

Пользуясь случаем, мы рекомендуем Государственному департаменту, исходя из новых реалий, сложившихся в регионе, не потакать проармянским силам, ведущим клеветническую кампанию против Азербайджана, держаться подальше от двойных стандартов и предпринимать шаги в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении Госкомитета.

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