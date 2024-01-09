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Руководство страны поручило строго наказать виновных в возникновении пожара - Анар Алакбаров

Политика Материалы 9 января 2024 13:30 (UTC +04:00)
Руководство страны поручило строго наказать виновных в возникновении пожара - Анар Алакбаров

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Руководство страны поручило провести расследование инцидента, произошедшего сегодня вечером в Республиканском перинатальном центре, выявить и строго наказать виновных.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров.

Он отметил, что разбирательство в связи с данным инцидентом был взят под контроль Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Напомним, что сегодня ночью в Республиканском перинатальном центре в Баку произошел пожар. В отделении интенсивной терапии для новорожденных центра были обнаружены тела четырех детей, получавших там лечение.

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