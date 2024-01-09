Организация ветеранов войны, труда и ВС Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана будет наблюдать за процессом внеочередных президентских выборов, которые состоятся 7 февраля.
Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель председателя данной организации Джалил Халилов.
Он отметил, что списки членов организации будут представлены в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в ближайшие дни.
"Наша организация и ее многочисленные члены всегда принимали активное участие в жизни страны. И процесс президентских выборов также не будет обойден нами стороной. Я верю, что наши ветераны успешно справятся и с этой ответственной работой, внесут достойный вклад в свободный и демократический избирательный процесс", - добавил Д.Халилов.
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