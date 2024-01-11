Франция явно подталкивает Армению к реваншу - депутат

БАКУ /Trend/ - Франция явно подталкивает Армению к реваншу.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльшад Мирбашир.

"Азербайджан в состоянии адекватно ответить тем, кто против него выступает. Армения и поддерживающие ее круги, особенно Франция, должны понимать, что Азербайджан будет уверенно отстаивать свою справедливую позицию. Франция занимается милитаризацией Армении, в то же время стремясь обеспечить свое военное присутствие там. Соединенные Штаты так же демонстрируют желание оказать всестороннюю поддержку Армении. Они хотят подготовить Армению к новым выступлениям в регионе, направленным как против нашей страны, так и против кругов, которых США считают своими соперниками. Армению хотят превратить в плацдарм и Франция, и США. И в этом случае мы видим попытки еще больше усилить антиазербайджанскую риторику. По инициативе Франции в Совете Безопасности ООН пять раз проводились антиазербайджанские обсуждения, однако резолюций принято не было, так как другие страны ее не поддержали. Это показатель международного авторитета нашей страны. Нападки на Азербайджан организуются и на других политических платформах. Азербайджан в свою очередь уверенно отстаивает свою позицию и дает адекватные ответы", - сказал депутат.

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