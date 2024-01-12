Количество наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане превысит 50 тысяч - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Число лиц, которые будут наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, уже достигло 20 тысяч.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов во время выступления на заседании круглого стола на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

M.Панахов упомянул, что по прогнозу количество наблюдателей превысит 50 тысяч.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. На сегодняшний день 17 человек обратились за подтверждением выдвижения своей кандидатуры на пост президента. Число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло 7 человек.

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