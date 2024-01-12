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Захарова раскритиковала армян за фейк о т.н. «этнической чистке» в Карабахе

Политика Материалы 12 января 2024 13:33 (UTC +04:00)
Захарова раскритиковала армян за фейк о т.н. «этнической чистке» в Карабахе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова коснулась утверждений армянской стороны касательно так называемой «этнической чистки» в Карабахе, сообщает в пятницу Trend.

"Хотелось бы предоставления каких-то фактов, если есть хоть какой-то документ какой-либо международной организации, которую в Ереване считают авторитетной. Например, ООН или какой-либо другой организации. Если есть хоть какой-то документ, или какое-нибудь заявление, которое свидетельствовало бы о том, что подобные «этнические чистки» были, будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ", - сказала она.

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