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Посольство Азербайджана во Франции составило предварительный список избирателей в связи с президентскими выборами

Политика Материалы 16 января 2024 10:17 (UTC +04:00)
Посольство Азербайджана во Франции составило предварительный список избирателей в связи с президентскими выборами

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, в посольстве Азербайджана во Франции создан участок №46 Ясамальского второго избирательного округа №16, сообщает во вторник Trend.

Было отмечено, что посольством был составлен предварительный список избирателей и представлен в министерство иностранных дел Азербайджана.

Выборы пройдут 7 февраля в Париже в Культурном центре посольства Азербайджана во Французской Республике. Голосование начнется в 08:00 по местному времени и завершится в 19:00.

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