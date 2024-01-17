ЦИК Азербайджана придает особое значение деятельности Независимого медиацентра - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) создает все условия для прозрачной реализации всех процессов после голосования посредством Независимого медиацентра, чтобы прибывшие в Азербайджан представители, заинтересованные в выборах, в любое время могли проводить здесь пресс-конференции.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Secki-2024.az, об этом заявил журналистам председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов в связи с внеочередными президентскими выборами.

По его словам, Центральная избирательная комиссия также работала над тем, чтобы участвовать в этих процессах.

"Если есть какие-то замечания, мы готовы предпринимать адекватные шаги в рамках своих полномочий. ЦИК придает особое значение деятельности Независимого медиацентра. Потому что, как известно, без прессы невозможно донести до мирового сообщества, на каком уровне проходит тот или иной процесс в стране", - добавил М.Панахов.

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