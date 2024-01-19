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Джейхун Байрамов провел обсуждения с мальдивским коллегой

Политика Материалы 19 января 2024 14:06 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов провел обсуждения с мальдивским коллегой

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Уганду для участия в 19-го саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой Управления внешней политики Мальдив Мосой Замером.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения стран.

Также были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества.

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