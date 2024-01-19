Джейхун Байрамов обсудил региональную ситуацию с главой МИД Алжира

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 19-го саммита Движения неприсоединения встретился с министром иностранных дел и национального сообщества Алжира Ахмедом Аттафом.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также региональная ситуация.

С удовлетворением было отмечено, что в последнее время наблюдается рост взаимных контактов между Азербайджаном и Алжиром. Была подчеркнута важность платформы политических консультаций с точки зрения обсуждения возможностей сотрудничества.

Министр Ахмед Аттаф поблагодарил азербайджанскую сторону за приложенные усилия, отметив, что Азербайджан в течение четырех лет успешно председательствовал в Движении неприсоединения, сыграл важную роль в возрождении Движения. Было подчеркнуто, что между Алжиром и Азербайджаном, в частности, существует взаимовыгодная повестка сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, а также важность дальнейшего наращивания взаимных контактов для дальнейшего расширения сотрудничества в этом направлении.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении ведомства.

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