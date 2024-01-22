Генпрокуратура и Госслужба Азербайджана распространили совместную информацию касательно уклонистов

БАКУ /Trend/ - Продолжается совместная борьба государственных органов со случаями уклонения от призыва на военную службу, в этом направлении органами прокуратуры проводятся необходимые меры.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры Азербайджана и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Так, на основе материалов, поступивших в органы прокуратуры от Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, было проведено расследование в связи с фактами уклонения от призыва на действительную военную службу в течение 2023 года.

В связи с указанными фактами в 20 случаях возбуждены уголовные дела по статьям 321.1 и 321.2 УК (уклонение от прохождения военной службы) и проведено предварительное расследование. Шесть из этих дел направлены для рассмотрения в соответствующие суды, а по остальным предварительное расследование продолжается.

Кроме того, в настоящее время 125 человек переданы в распоряжение соответствующих управлений и отделов Госслужбы для направления на срочную действительную военную службу, а по другим материалам продолжаются разбирательства.

Отмечается, что комплексные меры борьбы со случаями уклонения от призыва на действительную военную службу будут продолжены и в дальнейшем.

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