Армяне также получат права и гарантии, предусмотренные Конституцией Азербайджана - историк Джаби Бахрамов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Trend.

Гостем передачи стал доктор философии в области археологии, историк Джаби Бахрамов.

Он отметил, что в Азербайджане живут представители многих народов и их безопасность обеспечивается в равной степени.

"Армяне также получат такие же права и гарантии. Они могут принять гражданство Азербайджана и жить, имея все предусмотренные конституцией права. Так называемые некоторые армянские политики манипулируют этим. Они знают, что сейчас Азербайджан уже не тот, каким он был в начале 1990-х. Сегодняшний Азербайджан - это сильное, самодостаточное государство. Азербайджан предлагает мирное решение по остающимся вопросам с Арменией", - сказал Бахрамов.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.

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