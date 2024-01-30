В оргкомитете COP29 представлены 12 женщин - Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное ежегодное консультативное заседание Международного транспортного форума (ITF).

Как сообщает во вторник Trend, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выступила на открытии заседания.

Говоря о том, что ITF является эффективной глобальной платформой для упрощения транспортного диалога и укрепления региональных транспортных и коммуникационных связей, посол отметила, что Азербайджан предпринимает конкретные шаги для развития мультимодальных маршрутов с целью стабильного и устойчивого развития транспортного сообщения в регионе. Отметив, что Азербайджан будет председательствовать в организации в 2025-2026 годах, Абдуллаева сказала, что страна в период председательства не пожалеет усилий по продвижению целей и важной роли ITF. Была выражена уверенность, что COP29, которую Баку примет в конце этого года, также создаст возможность для обсуждения вопросов, связанных с декарбонизацией транспортной сферы.

Посол добавила, что Азербайджан планирует до 2050 года сократить эмиссию парниковых газов на 40 процентов, а также довела до внимания участников, что освобожденные от оккупации территории страны объявлены зоной "нулевых выбросов", Азербайджан присоединился к программе ZEV (Zero Emission Vehicles), инициированной Великобританией.

В связи с COP29, которая пройдет в Баку, Абдуллаева отметила, что подготовка к мероприятию уже началась, создан Организационный комитет, в составе которого 12 женщин. "На мандатных должностях COP29 обеспечен идеальный гендерный баланс, женщины представлены на трех из шести должностей", - сказала она.

Посол также отметила, что транспортная сфера традиционно является сектором, в котором преобладают мужчины, и подчеркнула важность повышения осведомленности о содействии гендерному равенству, расширению прав и возможностей женщин, а также роли женщин в процессе принятия решений в этой сфере. Она представила участникам статистические данные о занятости женщин в транспортном секторе Азербайджана. Было подчеркнуто, что в транспортной сфере страны предприняты важные шаги для обеспечения гендерного равенства и будет проведена соответствующая работа для достижения лучших результатов.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводит очередное ежегодное консультативное заседание. На встрече в этом году основное внимание уделено сфере транспорта, вопросам обеспечения гендерного равенства в этой сфере, а также вопросам изменения климата в контексте Саммита по "зеленому" транспорту. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева представляет Азербайджан на данном заседании. На мероприятии будут обсуждены конкретные шаги, предпринятые Азербайджаном в направлении развития мультимодальных транспортных маршрутов для стабильного и устойчивого транспортного сообщения в регионе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!