Покинувшие Карабах армяне попали в ловушку сил, которые их использовали в своих целях - Насиб Магамалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Trend.

Гостем передачи стал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Насиб Магамалиев.

Депутат отметил, что азербайджанская сторона не раз заявляла, что права и свободы армянского населения Карабаха будут соблюдены и Баку будет всячески содействовать реинтеграции.

"Но они отказались, они попали в ловушку тех же сил, которые более 100 лет использовали их как рычаг давления на Азербайджан и Турцию", - сказал он.

Магамалиев считает, что после 44-дневной войны у армян было несколько вариантов урегулировать оставшиеся вопросы мирным путем.

"Было подписано трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, где было четко указано, что армянские незаконные вооруженные формирования должны покинуть Карабах. Но вместо этого армяне продолжали подкреплять эти формирования, поставляя им боеприпасы через Лачинскую дорогу. По этой причине Азербайджан был вынужден предпринимать меры. Кроме того, армяне продолжали воровать природные ресурсы Азербайджана на эти территориях. Некоторые международные структуры, организации закрывали глаза на все это. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе. В течение менее 24 часов мы полностью восстановили территориальную целостность и суверенитет страны", - добавил депутат.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.

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