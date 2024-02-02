Генсек Межпарламентского союза побывал в городе Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг 2-го февраля побывал в городе Агдам, передает в пятницу Trend со ссылкой на Милли Меджлис Азербайджана.

Генерального секретаря сопровождали депутат Милли Меджлиса и сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев, постоянный представитель Азербайджанской Республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

По прибытии в Агдам Мартин Чунгонг был проинформирован о вандализме, учиненном вооружёнными силами Армении в городе, об уничтожении памятников культуры, истории и религии. Также он был проинформирован о начатых после освобождения Агдама работах азербайджанского государства по его восстановлению и обустройству.

Делегация осмотрела руины Агдамского драматического театра и других зданий. Гостям также рассказали, что армянские вандалы также разрушили могилы в Агдаме.

Затем состоялось ознакомление со строительными работами, идущими согласно генеральному плану города Агдам, а также с мавзолеями и резиденцией Карабахских ханов – комплексом «Имарат» и Пятничной мечетью города. Было отмечено, что Агдам, который армянские оккупанты превратили в «Хиросиму Кавказа», в ближайшие годы будет полностью восстановлен, и станет одним из красивейших городов региона.