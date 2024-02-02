В Азербайджане утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о поощрении инвестиций" - Указ (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 1 февраля 2024 20:39)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Направлений стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о поощрении инвестиций".

Как сообщает Trend, в соответствии с указом утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о поощрении инвестиций".

Кабинету министров и министерству экономики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о поощрении инвестиций

1. Производственные проекты, основанные на местной сырьевой базе (сферы: металлическая руда, нефть, газ, химия, строительные материалы и хлопок);

2. Проекты по производству энергии за счет возобновляемых источников энергии;

3. Проекты по управлению отходами и переработке;

4. Проекты по опреснению морской воды;

5. Проекты по созданию частных промышленных кварталов;

6. Производственные проекты предприятий ненефтяной промышленности, приватизированных посредством инвестиционных конкурсов после 1 января 2023 года;

7. Проекты "First in Azerbaijan", впервые организованные в Азербайджанской Республике и направленные на создание сфер экономической деятельности, способствующих повышению уровня самообеспечения (импортозамещения) местной продукцией или экспортного потенциала ненефтяного сектора;

8. Проекты по эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных судов;

9. Проекты по ремонту подвижного состава железной дороги и производству запасных частей;

10. Проекты по производству продукции военного назначения;

11. Проекты по производству алюминиевых изделий;

12. Проекты государственно-частного партнерства (включая проекты по производству электроэнергии, реализуемые частным сектором с обязательством закупок государством);

13. Проект по размещению гостей в рамках международного мероприятия COP29.