В Азербайджане утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о поощрении инвестиций" - Указ (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 1 февраля 2024 20:39)
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Направлений стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о поощрении инвестиций".
Как сообщает Trend, в соответствии с указом утверждены "Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о поощрении инвестиций".
Кабинету министров и министерству экономики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
Направления стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о поощрении инвестиций
1. Производственные проекты, основанные на местной сырьевой базе (сферы: металлическая руда, нефть, газ, химия, строительные материалы и хлопок);
2. Проекты по производству энергии за счет возобновляемых источников энергии;
3. Проекты по управлению отходами и переработке;
4. Проекты по опреснению морской воды;
5. Проекты по созданию частных промышленных кварталов;
6. Производственные проекты предприятий ненефтяной промышленности, приватизированных посредством инвестиционных конкурсов после 1 января 2023 года;
7. Проекты "First in Azerbaijan", впервые организованные в Азербайджанской Республике и направленные на создание сфер экономической деятельности, способствующих повышению уровня самообеспечения (импортозамещения) местной продукцией или экспортного потенциала ненефтяного сектора;
8. Проекты по эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных судов;
9. Проекты по ремонту подвижного состава железной дороги и производству запасных частей;
10. Проекты по производству продукции военного назначения;
11. Проекты по производству алюминиевых изделий;
12. Проекты государственно-частного партнерства (включая проекты по производству электроэнергии, реализуемые частным сектором с обязательством закупок государством);
13. Проект по размещению гостей в рамках международного мероприятия COP29.