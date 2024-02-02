Избиратели считают Азербайджан безопасной для проживания страной - Oracle Advisory Group

ШУША /Trend/ - Избиратели считают Азербайджан безопасной для проживания страной.

Как сообщает Trend, об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного американской организацией Oracle Advisory Group и Лигой защиты трудовых прав граждан с целью изучения предвыборной среды в Азербайджане.

Согласно опросу, на вопрос "Согласны ли вы с тем, что Азербайджан, в отличие от других стран, является самой стабильной страной в регионе?" 85,4 процента опрошенных ответили положительно.

На вопрос "Если бы президентские выборы были назначены на сегодня и кандидатами были следующие лица, за кого бы вы проголосовали?" подавляющее большинство респондентов ответило, что довольно деятельностью главы государства. Так, 97 процентов респондентов назвали имя Президента Ильхама Алиева, 1,2 процента - Захида Оруджа, 0,7 процента - Фазиля Мустафы, 0,5 процента - Рази Нуруллаева, 0,3 процента - Гудрата Гасангулиева, 0,2 процента - Фуада Алиева, 0,1 процента - Эльшада Мусаева.

Организация отмечает, что все ответы являются отражением отношения населения к деятельности правительства. Таким образом, предоставленные ответы отражают веру и поддержку населением правительства.

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