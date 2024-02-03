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В Азербайджане задержан гражданин Чехии, незаконно перешедший границу из Армении

Политика Материалы 3 февраля 2024 16:01 (UTC +04:00)
В Азербайджане задержан гражданин Чехии, незаконно перешедший границу из Армении

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержан гражданин Чехии, незаконно перешедший границу из Армении, передает в субботу Trend со ссылкой на информированный источник.

Он был задержан на одном из постов в приграничной с Арменией зоне.

Как отмечает источник, задержанный гражданин Чехии перешел границу из Армении и прошел через заминированную армянами территорию на азербайджанской стороне границы.

Возникает вопрос: как ему удалось пройти не только через армянские посты, но и целым и невредимым через заминированную территорию?

Чешская сторона уже проинформирована о задержании.

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