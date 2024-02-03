БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержан гражданин Чехии, незаконно перешедший границу из Армении, передает в субботу Trend со ссылкой на информированный источник.

Он был задержан на одном из постов в приграничной с Арменией зоне.

Как отмечает источник, задержанный гражданин Чехии перешел границу из Армении и прошел через заминированную армянами территорию на азербайджанской стороне границы.

Возникает вопрос: как ему удалось пройти не только через армянские посты, но и целым и невредимым через заминированную территорию?

Чешская сторона уже проинформирована о задержании.