БАКУ /Trend/ - Наблюдательная миссия СНГ также будет наблюдать за президентскими выборами в Карабахе и Восточном Зангезуре. За прошедшие недели 8 наблюдателей под руководством штаба миссии посетили регионы Азербайджана, ознакомились с деятельностью окружных избирательных комиссий, созданием избирательных участков.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил журналистам генеральный секретарь Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев.

Генсек отметил, что наблюдательная миссия работает с 17 января для наблюдения за выборами в Азербайджане.

"Мы тесно сотрудничаем с Центральной избирательной комиссией Азербайджанской Республики. Мы также работаем совместно с другими структурами, ответственными за организацию выборов. Спасибо за приглашение. Мы искренне желаем, чтобы это доверие продолжалось. Это большая честь и ответственность. От нас ожидается объективная оценка выборов.

В первую очередь мы берем за основу не международные нормы и требования, а законодательство страны, так как оно обязательно должно соблюдаться. Например, в США избирательное право и избирательные законы совершенно разные, в странах Европейского союза они имеют разную форму, каждая страна имеет свои особенности. По этой причине мы руководствуемся законами пространства СНГ. Исходя из наших наблюдений, процесс подготовки осуществляется в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики", - сказал С.Лебедев.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

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