Город Ханкенди полностью готов к президентским выборам

Ханкенди /Trend/ - Город Ханкенди Азербайджана полностью готов к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 7 февраля.

Как сообщает Trend, на избирательных участках №14 и №15 Ханкендинского избирательного округа №122 завершены все подготовительные работы.

В избирательном округе №122 действуют 15 избирательных участков. Два из них расположены в городе Ханкенди, а остальные 13 - в других регионах страны. На всех избирательных участках, в том числе на участках №14 и №15 в городе Ханкенди, созданы необходимые условия для свободного и демократического голосования.