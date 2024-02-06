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Город Ханкенди полностью готов к президентским выборам

Политика Материалы 6 февраля 2024 23:06 (UTC +04:00)
Город Ханкенди полностью готов к президентским выборам

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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Ханкенди /Trend/ - Город Ханкенди Азербайджана полностью готов к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 7 февраля.

Как сообщает Trend, на избирательных участках №14 и №15 Ханкендинского избирательного округа №122 завершены все подготовительные работы.

В избирательном округе №122 действуют 15 избирательных участков. Два из них расположены в городе Ханкенди, а остальные 13 - в других регионах страны. На всех избирательных участках, в том числе на участках №14 и №15 в городе Ханкенди, созданы необходимые условия для свободного и демократического голосования.

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