Интерес иностранных наблюдателей к выборам в Азербайджане очень большой - Сергей Лебедев

БАКУ /Trend/ - То, что в Азербайджан приехало очень много иностранных наблюдателей из ОБСЕ, Шанхайской Организации Сотрудничества, Организации Тюркских Государств на внеочередные президентские выборы, говорит о том, что интерес к выборам в Азербайджане очень большой.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от организации Сергей Лебедев, который наблюдает за процессом голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане на избирательном участке номер 38 Насими-Сабаильского избирательного округа номер 23 (Музейный центр Баку).

Миссия из стран СНГ работает в Азербайджане с 17 января. Миссия достаточно многочисленная из большинства государств Содружества. И мы приехали сюда с миссией, можно сказать, доброй воли. Почему? Потому что Азербайджан является составной активной частью СНГ, активно участвует во взаимодействии в экономическом и в гуманитарном, в других вопросах. Мы по-прежнему рассматриваем страны Содружества, как близкие нам и по духу, и по истории. И очень надеемся на то, что отношения дружбы, добрососедства будут сохранены еще многие-многие годы, а лучше всего навечно. Все мы заинтересованы в мире, в стабильности, на пространстве СНГ. Что касается нашей миссии, я уже сказал, она достаточно многочисленная. Я хочу с гордостью сказать, что в состав миссии вошли парламентарии стран СНГ, есть группа наблюдателей из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, куда входит Азербайджан. Участие Азербайджана всегда конструктивное, направленное на решение общих вопросов, на достижение компромиссов, на сохранение взаимодействия", - доьбавил он.

Лебедев отметил, что кроме парламентариев, в миссии дипломаты стран СНГ, члены центральных избирательных комиссий, руководители этих комиссий, сотрудники исполнительного комитета СНГ, эксперты по избирательному законодательству.

"Мы благодарны за то, что нас пригласили для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане. Мы расцениваем это как большое доверие к миссии СНГ и одновременно как большую ответственность. Азербайджан проводит выборы в новых условиях, после грандиозных изменений и это обусловлено, как объяснили нам азербайджанские друзья, изменившимися обстоятельствами в республике, необходимостью проведения президентских выборов уже на всей территории Азербайджана. Мы ездили во многие регионы Азербайджана, и ныне разъехались по городам, по областям, по регионам, где на месте смотрят, как проходит голосование. Я тоже с группой коллег с утра отправился на избирательные участки в городе Баку. И хочу поделиться своими впечатлениями, что голосование проходит организованно, при большой явке, что очень важно. Мы расцениваем большую явку в Азербайджане на президентских выборах как заинтересованность граждан Азербайджана, избирателей, принять участие в этих выборах и подтвердить намерения и далее сохранять, сделать все для того, чтобы в республике царил мир, стабильность, спокойствие", - добавтил он.

По его словам, миссия СНГ начал анализ избирательного законодательства Азербайджане еще задолго до приезда в страну, увидела позитивные изменения, которые были внесены в избирательный кодекс Азербайджана.

"Во-вторых, проанализировали и процесс выдвижения кандидатов, регистрации кандидатов, видим, что выборы проходят на конкурентной основе - семь кандидатов. Кроме того, мы следили за тем, как проходит агитация. Всем кандидатам были предоставлены равные возможности, это мы с полным основанием констатируем. Кроме того, было хорошее информационное освещение в кампании и в средствах массовой информации, на телевидении. Кандидатам в президенты были предоставлены возможности излагать свои программы, установки в печатной прессе, в центральных газетах, и наши наблюдатели внимательно следили за этим. Всем кандидатам были предоставлены равные возможности. Это тоже очень хороший позитивный фактор. То, что в республику приехало очень много иностранных наблюдателей из ОБСЕ, Шанхайской Организации Сотрудничества, Организации Тюркских Государств, говорит о том, что интерес к выборам в Азербайджане очень большой. И мы очень надеемся, что не только наблюдатели из стран СНГ, но и другие наблюдатели дадут объективную оценку выборов в Азербайджане", - заключил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.