В посольстве Азербайджана в Великобритании продолжается процесс голосования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Процесс голосования продолжается на избирательном участке номер 42, созданном в посольстве Азербайджана в Великобритании в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Trend, начиная с 8:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени) граждане Азербайджана, достигшие 18-летнего возраста, предъявив действительный паспорт или удостоверение личности Азербайджанской Республики, участвуют в голосовании.

Посол Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов сообщил, что созданы все условия для того, чтобы граждане Азербайджана, проживающие и работающие в Великобритании, могли свободно голосовать.

В процессе голосования на избирательном участке наблюдается высокий уровень активности. Голосование продолжается в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом Азербайджанской Республики и другими законодательными актами.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.