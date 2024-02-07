На улицах Баку празднуют победу Ильхама Алиева на президентских выборах (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На улицах Баку празднуют победу Ильхама Алиева на президентских выборах, сообщает Trend.

По данным exit-poll, проведенного Oracle Advisory Group, 93,9% избирателей проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они голосовали на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран были созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.