На улицах Баку празднуют победу Ильхама Алиева на президентских выборах (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На улицах Баку празднуют победу Ильхама Алиева на президентских выборах, сообщает Trend.
По данным exit-poll, проведенного Oracle Advisory Group, 93,9% избирателей проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева.
За пост президента боролись 7 кандидатов.
Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они голосовали на 6 537 избирательных участках по всей стране.
Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран были созданы 49 избирательных участков.
Для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.