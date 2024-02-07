БАКУ /Trend/ - МИД Турции поздравил Азербайджан в связи с президентскими выборами, сообщает Trend со ссылкой на заявление министерства.

"Желаем, чтобы президентские выборы пошли во благо братскому Азербайджану. Мы рады, что выборы прошли благополучно на всей территории страны, включая освобожденные от оккупации территории. Мы ценим здравый смысл, проявленный азербайджанским народом в ходе избирательного процесса", - отмечается в заявлении.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1% голосов после обработки 54,47% бюллетеней.

Отметим, что по результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.