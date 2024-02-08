Межпарламентская группа дружбы Турция-Азербайджан решительно осуждает шаг ПАСЕ против азербайджанских депутатов - Шамиль Айрым

БАКУ /Trend/ - Межпарламентская группа дружбы Турция-Азербайджан решительно осуждает шаг ПАСЕ против азербайджанских депутатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане заявил депутат Великого Национального собрания Турции, председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

"Многие организации Европейского союза демонстрируют двойные стандарты в отношении Азербайджана и Турции. Межпарламентская группа дружбы Турция-Азербайджан решительно осуждает последний шаг ПАСЕ против азербайджанских депутатов", - отметил Ш.Айрым.

Он подчеркнул, что Азербайджан и впредь будет развиваться и добиваться новых успехов.

"В этом регионе долгое время проливались кровь и слезы. Отныне уважаемый Президент Ильхам Алиев при поддержке народа будет вести свою страну к следующим успехам", - добавил Ш.Айрым.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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