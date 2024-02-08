Президентские выборы в Азербайджане прошли открыто и прозрачно - генсек ОТГ

БАКУ /Trend/ - Наблюдательная миссия Организации тюркских государств (ОТГ) испытывает гордость в связи с тем, что братский Азербайджан впервые провел выборы на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на брифинге по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Он отметил, что наблюдательная миссия Организации тюркских государств была разделена на несколько групп в день выборов и провела мониторинги в Баку, Шуше, Ханкенди и Ходжалы.

"Во время избирательного процесса миссией не было отмечено каких-либо нарушений, недовольства. Были созданы все условия для голосования избирателей. Избирательные участки были доступны для международных и местных наблюдателей. Они могли наблюдать за выборами на всех участках. Кроме того, миссия также отметила, что все избирательные участки были оснащены необходимым техническим оборудованием. В результате миссия пришла к выводу, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли открыто и прозрачно", - сказал он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!