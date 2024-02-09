Названы избирательные округи с самой высокой и самой низкой явкой избирателей на президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Названы избирательные округи с самой высокой и самой низкой явкой избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, избирательным округом с самой высокой явкой избирателей является Ясамальский первый избирательный округ №17.

Явка избирателей в этом избирательном округе составила 89,22 процента.

Избирательным кругом с самой низкой явкой избирателей является Насими-Бинагадинский избирательный округ №21. Явка избирателей в этом избирательном округе составила 66,03 процента.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно обновленным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев побеждает на президентских выборах с 92,12% голосов (4 577 693 голоса) после обработки 100% бюллетеней.

Согласно данным, полученным с 6 537 избирательных участков, Захид Орудж набрал 2,17% голосов (107 877 голосов), Фазиль Мустафа - 1,98% (98 623 голоса), Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 607 голосов), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 727 голосов), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 956 голосов), Фуад Алиев - 0,53% (26 561 голос).

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли.

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