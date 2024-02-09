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Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства

Политика Материалы 9 февраля 2024 12:29 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и вновь назначенным министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил своего коллегу с повторным назначением на пост министра иностранных дел в новом правительстве Грузии и пожелал ему успехов на этой почетной должности.

Стороны обсудили текущее состояние дружеских отношений и стратегического партнерства между двумя странами, а также текущие планы и перспективы дальнейшего развития этих отношений в будущем.

Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций.

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