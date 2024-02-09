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Президент ОАЭ поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 9 февраля 2024 14:11 (UTC +04:00)
Президент ОАЭ поздравил Президента Ильхама Алиева

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила газета Emarat Al Youm.

В публикации говорится: «Поздравляю Президента Ильхама Алиева с победой на последних президентских выборах, желаю ему успехов в деятельности во имя дальнейшего развития Азербайджана. Я с нетерпением ожидаю продолжения совместной работы с ним в целях укрепления двусторонних отношений и расширения базы взаимных интересов на благо наших стран и народов».

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