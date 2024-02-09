Али Асадов провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии

БАКУ /Trend/ - 9 февраля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и новоназначенным премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Об этом в пятницу Trend сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

"Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра Грузии, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе разговора стороны высоко оценили развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в различных сферах, выразили надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

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