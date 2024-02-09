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Азербайджанские военнослужащие посетили командование одной из бригад Сухопутных войск Турции (ФОТО)

Политика Материалы 9 февраля 2024 17:27 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие посетили командование одной из бригад Сухопутных войск Турции (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Делегация Вооруженных cил Азербайджана посетила Командование бригады химической, биологической, радиологической и ядерной обороны и безопасности Сухопутных войск Вооруженных сил Турции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице министерства национальной обороны Турции в социальной сети.

Было отмечено, что азербайджанской делегации были продемонстрированы возможности и навыки Командования бригады химической, биологической, радиологической и ядерной обороны и безопасности.

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Азербайджанские военнослужащие посетили командование одной из бригад Сухопутных войск Турции (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие посетили командование одной из бригад Сухопутных войск Турции (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие посетили командование одной из бригад Сухопутных войск Турции (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие посетили командование одной из бригад Сухопутных войск Турции (ФОТО)
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