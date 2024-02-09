Азербайджанские военнослужащие посетили командование одной из бригад Сухопутных войск Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Вооруженных cил Азербайджана посетила Командование бригады химической, биологической, радиологической и ядерной обороны и безопасности Сухопутных войск Вооруженных сил Турции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице министерства национальной обороны Турции в социальной сети.

Было отмечено, что азербайджанской делегации были продемонстрированы возможности и навыки Командования бригады химической, биологической, радиологической и ядерной обороны и безопасности.

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