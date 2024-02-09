Альфредо Родригес выступит с концертом в Центре Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 3 марта в Центре Гейдара Алиева в Баку состоится концерт всемирно известного музыканта Альфредо Родригеса вместе с его трио.

Как сообщает в пятницу Trend, Альфредо Родригес - известный джазовый пианист, номинант на премию "Грэмми". Кубинскому джазмену впервые удалось привлечь к себе внимание на престижном джазовом фестивале в Монтре в Швейцарии в 2006 году. Он смог добиться этого с помощью потрясающих джазовых импровизаций.

В 2009 году Альфредо Родригес переезжает в США, на родину джаза, где становится одним из ведущих исполнителей этого жанра музыки. С тех пор Альфредо Родригес известен как пианист с безграничным потенциалом и выступает на крупнейших сценах мира.

Концерты трио Альфредо Родригеса представляют собой синтез латиноамериканской музыки и стилей поп, джаз, танго и фанк, которые переносят слушателей прямо в центр Гаваны. Не вызывает сомнений, что бакинский концерт также станет праздником музыки и танца, подарит неповторимые моменты своими динамичными импровизациями.

Кубинский джазмен, помимо музыкального таланта, известен и умением общаться с публикой.

Напомним, что Альфредо Родригес со своим трио в июле 2023 года в рамках мирового турне был гостем Баку и дал концерт в Центре Гейдара Алиева на V Международных Бакинских летних днях джаза. Выступление коллектива запомнилось множеством интересных моментов, в том числе танцами музыкантов со зрителями.

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