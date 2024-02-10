Председатель ВНСТ выступил с заявлением по поводу антиазербайджанской резолюции ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш выступил с заявлением относительно резолюции, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) об отказе в ратификации полномочий азербайджанской делегации.

Об этом Trend сообщили в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

В заявлении выражается сожаление по поводу неподтверждения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ, и подчеркнуто, что Азербайджан, являясь членом Совета Европы с 2001 года, своей работой и сотрудничеством за прошедший период внес значительный вклад в реализацию основных принципов этой организации, а также сыграл ведущую роль в реализации важнейших миссий, таких как сохранение культурного разнообразия и содействие межкультурному диалогу. Принятое ПАСЕ решение означает отстранение страны-члена Совета Европы от деятельности ПАСЕ, говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в период нарастания геополитической напряженности, политических противостояний и конфликтов во всем мире многосторонняя дипломатия не должна терять свою силу и позиции, и ПАСЕ должна быть площадкой диалога и сотрудничества, а не конфликтов.

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