Академик Российской академии наук поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук Мамед Алиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана – свободного и неделимого! Результат выборов не вызывал сомнений ни у кого. Народ голосовал за лидера, который избавил нацию от 30-летнего комплекса неполноценности.

Ваше лидерство в регионе стало ярким примером эффективного управления в стремлении к достижению высоких результатов во всех сферах жизни общества. Под Вашим руководством Азербайджан достиг значительных успехов в экономике, социальной сфере, национальной безопасности и т.д.

Ваше стратегическое видение, ориентированное на современные геополитические вызовы, помогло стране добиться устойчивого экономического роста, расширить внешнеэкономические связи и привлечь значительные инвестиции. Благодаря реформам, проводимым под Вашим руководством, Азербайджан стал привлекательным партнером для многих стран мира. Ваше стремление к развитию демократии, укреплению гражданских прав и свобод, а также поддержке культуры и образования, науки и медицины способствует повышению качества жизни граждан Азербайджана.

Важную роль в обеспечении безопасности и стабильности региона играет Ваша мудрая и бескомпромиссная внешняя политика, основанная на принципах международного права.

Я уверен, что под Вашим мудрым руководством Азербайджан продолжит свой путь развития и процветания.

Позвольте еще раз выразить Вам самые искренние поздравления с уверенной победой и пожелать крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле служения стране и народу!" - говорится в письме.