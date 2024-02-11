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Ильхам Алиев победил на президентских выборах с 92,12% голосов - ЦИК Азербайджана

Политика Материалы 11 февраля 2024 17:07 (UTC +04:00)
Ильхам Алиев победил на президентских выборах с 92,12% голосов - ЦИК Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана с 92,12% (4 567 458) голосов.

Как сообщает в воскресенье Trend, окончательные результаты выборов были объявлены в ходе сегодняшнего брифинга ЦИК.

Явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли.

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