Ильхам Алиев победил на президентских выборах с 92,12% голосов - ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана с 92,12% (4 567 458) голосов.

Как сообщает в воскресенье Trend, окончательные результаты выборов были объявлены в ходе сегодняшнего брифинга ЦИК.

Явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли.