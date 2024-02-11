ЦИК Азербайджана представил результаты президентских выборов в Конституционный суд

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана представила протокол об итогах президентских выборов, состоявшихся 7 февраля, вместе с соответствующими документами в Конституционный суд для утверждения результатов выборов.

Как сообщает Trend, в соответствии со статьей 103 Конституции избранный Президент приносит присягу в течение 3 дней со дня официального объявления Конституционным Судом результатов президентских выборов.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли президентские выборы. На выборах боролись 7 кандидатов. Согласно последним данным ЦИК, Ильхам Алиев победил на выборах, набрав 92,12% (4 567 458) голосов.