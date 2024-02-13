Комитет экспертов Совета Европы опубликовал отчет по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал долгожданный отчет по результатам оценки по Азербайджану.

Как сообщает во вторник Trend, в отчете отмечены работы, проведенные в Азербайджане за последние пять лет по нескольким критериям, оценены и признаны приемлемыми достигнутые достижения, а также рекомендации относительно предстоящей работы в этих областях в будущем.

Высоко оценены результаты по критерию расследования преступлений финансирования терроризма.

"MONEYVAL отмечает, что Азербайджан достиг высокого уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма, и власти продемонстрировали свою способность успешно проводить расследование подобного рода преступлений (за соответствующий оценочный период по семи таким делам были вынесены приговоры). Также Азербайджан достиг высокой эффективности в международном сотрудничестве, высоко оценены возможности государственных органов по оказанию конструктивной помощи и обращению к другим странам", - подчеркивается в отчете.

Работа, проводимая MONEYVAL в Азербайджане по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма, впервые высоко оценивается.

Было отмечено, что в последние годы результаты по уголовным делам, возбужденным Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в связи с финансированием терроризма и связанными с ним преступлениями, значительно превышают аналогичную среднюю статистику государств-членов СЕ.

Помимо этого, упоминается, что Азербайджанская Республика стала единственной страной, которая получила оценку с высоким показателем эффективности расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма, среди стран, отчеты об оценке которых были опубликованы MONEYVAL в течение прошлого года.

В отчете также было отмечено, что, несмотря на сложное геополитическое положение, стабильность и мир, установившиеся в результате успешной государственной политики, в том числе решительная работа последних лет по борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, делают Азербайджан привлекательной страной (как сказал глава государства: "Остров безопасности") для инвестиций и туризма на международной арене .

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