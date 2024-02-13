Азербайджанская армия уничтожила 4 армянских военнослужащих, нарушивших режим прекращения огня и предпринявших попытку провокации (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Число уничтоженных военнослужащих Вооруженных сил Армении, которые попытались совершить провокацию с нарушением режима прекращения огня в направлении Гафанского района армяно-азербайджанской условной границы, достигло четырех человек.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом радиостанции "Азатутюн" заявил глава комиссии по обороне и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян.

Ранее министерство обороны Армении сообщило о гибели двух военнослужащих и ранении нескольких человек.

09:27

БАКУ /Trend/ - На армяно-азербайджанской условной границе были уничтожены два военнослужащих Вооруженных сил Армении, которые попытались совершить провокацию с нарушением режима прекращения огня.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Армении.

В сообщении также говорится о раненых.

Отметим, что министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что 12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

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