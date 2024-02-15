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В Азербайджане утвержден закон "Об авиации"

Политика Материалы 15 февраля 2024 13:28 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден закон "Об авиации"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "Об авиации".

Как сообщает в четверг Trend, в соответствии с пунктом 23 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, данный закон регулирует использование воздушного пространства Азербайджанской Республики и деятельность в области авиации, определяет правовые и организационные основы осуществляемых мер по обеспечению безопасности в авиации, включая оборону государства, потребности населения и экономики, связанные с воздушными перевозками и авиационными работами.

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