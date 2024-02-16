В Милли Меджлисе обсуждается назначение Али Асадова на пост премьер-министра Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) вынесено на обсуждение назначение Али Асадова на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно статье 118 Конституции (порядок назначения премьер-министра Азербайджанской Республики), премьер-министр Азербайджанской Республики назначается Президентом Азербайджанской Республики с согласия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Предложение о кандидатуре премьер-министра вносится на рассмотрение Милли Меджлиса Президентом Азербайджанской Республики не позднее одного месяца со дня вступления в должность или не позднее двухнедельного срока со дня ухода в отставку Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Милли Меджлис принимает решение по кандидатуре премьер-министра Азербайджанской Республики не позднее одной недели со дня представления этой кандидатуры. Если указанный порядок будет нарушен или три раза не будет дано согласие на назначение на должность премьер-министра Азербайджанской Республики кандидатур, представленных Президентом Азербайджанской Республики, то Президент Азербайджанской Республики может назначить премьер-министра без согласия Милли Меджлиса.

Отметим, что 14 февраля в Милли Меджлисе состоялась церемония инаугурации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

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