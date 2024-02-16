Администратор Программы развития ООН поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Администратор Программы развития ООН Аким Штайнер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Trend.

"Ваше превосходительство.

От имени Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) хотел бы передать искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

На протяжении более 30 лет ПРООН и Азербайджанская Республика осуществляют масштабное сотрудничество в широком спектре областей развития. ПРООН удостоена привилегии быть надежным партнером в поддержке ключевых национальных приоритетов, включая инклюзивное экономическое развитие, управление и цифровизацию, климатические действия и управление бедствиями, гуманитарное разминирование. ПРООН привержена углублению стратегического сотрудничества с Правительством Азербайджанской Республики по этим и другим определенным на взаимной основе приоритетам в соответствии с Целями устойчивого развития.

С нетерпением жду встречи с Вами для обсуждения стратегического партнерства между ПРООН и Азербайджанской Республикой.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.