Решение ПАСЕ по Азербайджану не соответствует демократическим ценностям - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации не соответствует демократическим ценностям и противоречит праву на представительство.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

"Очевидно, что этот шаг, означающий закрытие каналов сотрудничества и диалога, не будет служить обеспечению мира и стабильности в регионе. Турция призывает ПАСЕ в скором времени исправить данную ошибку и сосредоточиться на мирных усилиях на Южном Кавказе", - говорится в заявлении МИД Турции.

Напомним, что 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не ратифицировала полномочия делегации Азербайджанской Республики.

На фоне существующей в ПАСЕ атмосферы невыносимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии азербайджанская делегация приняла решение приостановить взаимодействие и присутствие в ПАСЕ на неопределенный срок.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!